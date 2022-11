Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: 29-Jähriger steht offenbar auf Barbiepuppen

Görlitz (ots)

Barbiepuppen hatten es wohl einem 29-Jährigen angetan. Als Bundespolizisten den Mann gestern Nachmittag in Görlitz auf dem Demianiplatz anhielten, fiel deren Blick auf eine offensichtlich gut gefüllte Einkaufstasche. Zum Vorschein kamen später sechs Puppen in Originalverpackung, an denen sich teilweise noch die Diebstahlssicherungen befanden. Zur Herkunft der Spielwaren erklärte der einschlägig polizeibekannte Görlitzer, dass er diese für wenig Geld bei einem Kumpel (dessen Name er nicht kennt ... ) gekauft habe. Mit dieser Erklärung waren die Ordnungshüter selbstverständlich nicht einverstanden, zumal alles darauf hindeutete, dass die Puppen aus einem Fachgeschäft in der Nähe der Frauenkirche entwendet worden waren. Eine hinzugerufene Streife des Polizeireviers Görlitz brachte das Diebesgut, dessen Wert mit ca. 90,00 beziffert wurde, kurz darauf in das betreffende Geschäft zurück. Der mutmaßliche Ladendieb wurde abermals angezeigt.

