BPOLI LUD: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf fahndet nach flüchtigem Schleuser

Görlitz, BAB4 (ots) - Wenn der eigene Name in einer Strafvollstreckungsangelegenheit auf der Fahndungsliste erscheint und dann das notwendige Geld fehlt, führt der Weg in der Regel in eine Justizvollzugsanstalt. So ging es zumindest einem 41-Jährigen, den Bundespolizisten gestern Mittag in der Nähe der der Autobahn bei Kodersdorf festnahmen. Bei der Kontrolle des ...

mehr