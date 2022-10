BPOLI LUD: Wem gehört das Mountainbike tatsächlich?

Görlitz (ots) - Am Sonntagvormittag wurden Bundespolizisten während ihres Streifenganges im Görlitzer Bahnhof darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Unbekannter aus einem Geschäft in der Bahnhofshalle zwei Dosen Bier entwendete. Die Verkäuferin hatte den Dieb im Vorfeld noch gefragt, ob er die Ware nicht bezahlen wolle. Daraufhin antwortete dieser mit einem klaren "nein" und verschwand durch die Tür. Schließlich ...

