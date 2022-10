Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Diesel gestohlen in Nidda + Ermittlungen wegen VErdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz in Friedberg

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 21.10.2022

Ermittlungen wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz Friedberg: Am Montag (17.10.). informierte man die Polizei über einen erneuten Fund eines verletzten Igels nahe des Friedhofs in Fauerbach. Das Tier, das bereits am 10.10. aufgefunden wurde, wies Narben im Bauchraum auf. Da nicht auszuschließen ist, dass die Verletzungen vorsätzlich herbeigeführt wurden, leitete die Polizei ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

+

Diesel gestohlen

Nidda: Etwa 340 Liter Dieselkraftstoff entwendeten Diebe von Dienstag (18.10.) auf Mittwoch (19.10.) in der Straße "An der Krötenburg". Nachdem dort gegen 14 Uhr am Dienstag ein LKW-Volvo geparkt wurde öffneten die Langfinger den Tank des Fahrzeuges auf bislang unbekannte Weise. Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden entdeckte der Fahrer, dass der Kraftstoff aus dem Tank fehlte. Offenbar wurde er mit einem Schlauch angesaugt, abgefüllt und abtransportiert. Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell