POL-WE: Hanf im Keller angebaut in Butzbach + Lange Vollsperrung der B455 nach Unfall in Rosbach + u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 21.10.2022

Hanf im Keller angebaut

Butzbach: Eine Hanfplantage stellte die Polizei am Dienstag (18.10.) in der Kleeberger Straße fest. Nach einem Hinweis auf den typischen Geruch von Cannabis erwirkten die Ermittler einen Durchsuchungsbeschluss bei Gericht. Als sie die Adresse zur Mittagszeit aufsuchten wurden sie im Keller des Hauses fündig. Die Räume beherbergten eine Indoorplantage mit zum Teil erntereifen Cannabispflanzen und Aufzucht-Equipment. Aufgrund der Menge des sicherzustellenden Materials mussten die Fahnder einen Container bestellen, um die Gegenstände zur Polizeidienststelle zu transportieren. Eine Zuchtstation mit mehr als 80 Pflanzen betrieb der 55-Jährige deutsche Tatverdächtige offenbar im Haus. Auch mehrere 100 Gramm Marihuana fanden die Polizisten. Die Polizei ermittelt wegen Unerlaubtem Anbau von illegalen Betäubungsmitteln und des Verdachts des Handels mit ihnen.

Werkstatt aufgebrochen

Friedberg: In eine Werkstatt in der Frankfurter Straße brachen bislang Unbekannte zwischen Donnerstagabend (20.10.) und Freitagnacht (21.10.) gegen 1.30 Uhr ein. Die Einbrecher hebelten eine Notausgangstür auf der Gebäuderückseite auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Neben der Kaffeekasse und einer Spendenbox entwendeten die Diebe auch Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Der an der Tür hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise auf den oder die Täter entgegen.

Lange Vollsperrung der B455 nach Unfall

Rosbach: Ein Verletzter, hoher Sachschaden und eine Menge Kraftstoff auf der Fahrbahn ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagabend (20.10.) auf der B455 zwischen Köppern und Rosbach. Der 28-jährige Fahrer eines BMW X3 fuhr gegen 19.30 Uhr die Bundesstraße Richtung Köppern. Kurz vor der dortigen Zusammenführung der Fahrstreifen wollte der Mann offenbar noch an dem Rückstau auf dem rechten Fahrstreifen vorbeifahren. Aufgrund der Verengung von zwei Fahrstreifen auf einen geriet er dabei in den Gegenverkehr. Er stieß mit dem entgegenkommenden Sattelzug eines 49-jährigen Polen zusammen und touchierte ebenfalls einen Sattelschlepper auf der rechten Fahrbahn. Der BMW geriet durch die Kollision ins Schleudern und kam im Straßengraben zum Stehen. Der junge Fahrer aus dem Hochtaunuskreis musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus zur medizinischen Versorgung verbracht werden. An seinem völlig zerstörten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Ein Abschleppdienst holte den BMW von der Unfallstelle. Der Fahrer des polnischen Sattelzuges blieb unverletzt, ebenso der Fahrer des überholten Sattelschleppers. Bei einem, am eigentlichen Unfall Unbeteiligten Mazda und einem Citroen entstanden Beschädigungen in Höhe von insgesamt ca. 3000 Euro durch umherfliegende Trümmerteile. Durch die Wucht des Zusammenpralls riss der Tank des entgegenkommenden polnischen Trucks ab. Mehrere 100-Liter Dieselkraftstoff verteilten sich auf der Fahrbahn. Bis der Kraftstoff gebunden und die Straße gereinigt war vergingen mehrere Stunden. Der Sattelschlepper musste ebenfalls abgeschleppt werden. Aufgrund der Größe und des Gewichts des Fahrzeuges musste dies ein Kranwagen erledigen. Der beim Unfall entstandene Sachschaden an der MAN-Zugmaschine beziffert sich auf etwa 25.000 Euro. Der Auflieger blieb unbeschädigt. Glimpflich kam der touchierte Sattelschlepper auf dem rechten Fahrstreifen davon. Während der Auflieger auch hier unbeschädigt blieb, entstanden an der Zugmaschine lediglich Kratzer. Im Zuge der Bergungsarbeiten sperrte die Polizei neben der B455 zwischen Rosbach und Köppern auch beide Abfahrten der A5 nach Rosbach und leitete den Verkehr um. Erst gegen 3 Uhr am Freitag (21.10.) konnte die Vollsperrung der B455 aufgehoben werden. Der Verkehr konnte dann zumindest einspurig wieder fließen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Sprayer erwischt

Bad Vilbel: Sprayer auf einem Spielplatz in der Parkstraße meldete am Donnerstagnachmittag (20.10.) ein aufmerksamer Zeuge der Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten die Polizisten kurz nach dem Anruf gegen 17.45 Uhr zwei Übeltäter am Tatort erwischen. Es handelte sich um zwei Jungs im Alter von 13 und 14 Jahren. Die Übeltäter mussten die Ordnungshüter zur Wache begleiten. Dort beichteten sie ihren Eltern später, was sie zu verantworten hatten. Neben der gemeinschädlichen Sachbeschädigung, der Schaden beläuft sich auf etwa 700 Euro wurden auch verbotene verfassungsfeindliche Symbole auf die Holzhütte am Spielplatz gesprüht. Während der 13-Jährige noch nicht strafmündig ist, wird dem 14-Jährigen im Strafrecht schon eine bedingte Schuldfähigkeit zugesprochen. Der Schwerpunkt der Folgen ihres Tuns wird aber in den pädagogischen Maßnahmen zu sehen sein. Die zivilrechtlichen Folgen, der Schadensersatz für die Entfernung der Schmierereien, richtet sich allerdings nicht nach der strafrechtlichen Schuld. Die Rechnungen werden wohl an beide Familien der jungen Graffiti-Sprüher gehen.

Corina Weisbrod

