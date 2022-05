POL-SI: Mehr als 1000 Geschwindigkeitsverstöße am Wochenende - #polsiwi

57334 Bad Laasphe (ots) - Am Samstag, 07.05.2022, gegen 15:00 Uhr, befuhr eine 36-jährige Fahrzeugführerin die Großenbacher Straße in Bad Laasphe mit ihrem Pkw aus Richtung Netphen in Richtung Feudingen. Im Verlauf einer Linkskurve fuhr die 36-Jährige geradeaus gegen mehrere Verkehrszeichen und in der Folge in den dortigen Böschungsbereich. Der Pkw überschlug ...

mehr