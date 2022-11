Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 17-jähriger Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gummersbach (ots)

Bei einem Unfall auf der Landstraße 323 in Gummersbach-Frömmersbach hat ein 17-jähriger Kradfahrer am Mittwoch (23. November) schwere Verletzungen erlitten. Der 17-Jährige aus Reichshof befuhr gegen 07.30 Uhr die Landstraße in Richtung Gummersbach-Zentrum. Gleichzeitig wollte ein 21-Jähriger aus Gummersbach mit einem Opel von der Alte Burgstraße nach links auf die L 323 in Richtung Lantenbach abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit dem Kraftrad, wobei sich der 17-Jährige schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte ihn in das Gummersbacher Krankenhaus. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden und war bis 10 Uhr an der Unfallstelle nur halbseitig befahrbar.

