Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti

Schweich (ots)

Im Zeitraum vom 16.08.2022, 08.00 Uhr - 17.08.2022, 08:00 Uhr, wurde am Gewerbegebiet am Bahnhof in Schweich ein Gelenkbus mit Graffiti besprüht. Die Sprühereien in grau/silberner Farbe enthielten den Schriftzug "ZEUS". Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.

