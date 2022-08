Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pkw schneidet Bus - Fünf Personen leichtverletzt - Polizei sucht Zeugen

Trier (ots)

Am Mittwoch, 17.08.2022, kam es gegen 12.00 Uhr, in der Nordallee zu einem Verkehrsunfall in dessen Verlauf fünf Fahrgäste eines Busses leichtverletzt wurden. Der Linienbus befuhr die Busspur der Nordallee aus Richtung der Theodor-Heuss-Allee kommend und hielt zunächst bei Rotlicht an der dortigen Lichtzeichenanlage an, um anschließend in Richtung des Simeonstiftplatz abzubiegen. Ein Pkw hielt ebenfalls bei Rotlicht neben dem Bus an. Als die beiden Lichtzeichenanlagen auf Grünlicht wechselten, beschleunigte der Pkw stark, um vor dem Bus die Fahrspur zu wechseln. Um eine Kollision zu verhindern, musste der Busfahrer sein Fahrzeug stark abbremsen, wodurch fünf Personen, darunter zwei Kinder, leichtverletzt wurden. Im Anschluss verließ der unfallverursachende Pkw unerlaubt die Unfallstelle. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen Pkw handeln soll. Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Tel.-Nr.: 0651/97795210 in Verbindung zu setzen.

