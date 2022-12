Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Feuerscheid (ots)

Am Mittag des 23.12.2022, gegen 11:40 Uhr kam es auf der L33 zwischen den Ortschaften Plütscheid und Nimshuscheid zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Ein mit fünf Personen besetzter Pkw befuhr die L33 in Fahrtrichtung Nimshuscheid. In einer scharfen Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer aufgrund von Nebel und starkem Regen die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte nach links von der Fahrbahn und kam dort im Graben zum Stehen. Durch den Aufprall wurden zwei der drei Insassen auf der Rückbank leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in die Krankenhäuser nach Prüm und Bitburg verbracht. Im Einsatz war die Polizei Prüm sowie das DRK.

