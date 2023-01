Polizeidirektion Lübeck

Beleidigung und versuchte Körperverletzung auf dem Dräger(wander)weg - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Mittwochvormittag benutzte eine 61-jährige Lübeckerin den Dräger(wander)weg zwischen Eichholz und der Ratzeburger Allee. Ein ihr unbekannter Mann beschimpfte sie und bewarf sie mit einem Ast. Eine zufällig vorbeifahrende Radfahrerin kam ihr zur Hilfe. Die Polizei sucht nun nach dieser jungen Frau sowie weiteren Zeugen.

Um 11:40 Uhr spazierte die 61-Jährige entlang des Radwanderweges von der Schwerinstraße kommend in Richtung Ratzeburger Allee. In Höhe des dortigen Gewässers "Der kleine See" bemerkte sie hinter sich einen ihr unbekannten Mann, der lautstark vor sich hinredete und schimpfte. Auch brach er immer wieder Äste von den umstehenden Bäumen ab.

Als der Mann auf die Lübeckerin aufmerksam wurde, richtete sich sein aggressives Verhalten gegen diese. Er beleidigte sie mehrfach, warf einen der größeren Äste in ihre Richtung, verfehlte sie jedoch, und kam dann drohend auf sie zu. Zu diesem Zeitpunkt sprach die ältere Dame eine zufällig vorbeifahrende Radfahrerin an und bat um Begleitung für den weiteren Weg. Die junge Zweiradfahrerin kam der Bitte nach und gemeinsam gingen die Frauen in Richtung Ratzeburger Allee davon. Der Mann blieb zurück.

Er war ca. 1,75 m groß und sprach mit einem osteuropäischen Akzent. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem dunklen, olivgrünen Oberteil und einer dunklen Hose bekleidet.

Die Ermittlungsbeamten bitten nun Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können, sowie die hilfsbereite Fahrradfahrerin sich bei der Polizeistation Eichholz unter der Rufnummer 0451-92993930 oder per E-Mail Eichholz.Pst@polizei.landsh.de zu melden.

