Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Telefonbetrug

Am Donnerstag überwies eine Frau aus Dietenheim Geld an einen Betrüger.

Ulm (ots)

Gegen 11.45 Uhr erhielt eine 68-jährige Frau in Dietenheim eine Textnachricht auf ihr Mobiltelefon. Der Verfasser der Nachricht schrieb, dass er die Tochter der 68-Jährigen sei. Es würde sich um eine neue Telefonnummer handeln, da sie einen neuen Telefonvertrag habe.

Die Tochter sei in finanziellen Schwierigkeiten. Der Verfasser bat deshalb um die Überweisung eines vierstelligen Betrags auf ein in der Nachricht genanntes Konto. Die 68-Jährige glaubte dem Verfasser und überwies das geforderte Geld.

Als sie zu einer späteren Zeit mit ihrer Tochter telefonierte, kam der Betrug ans Licht. Die Frau erstattete dann eine Anzeige bei der Polizei Dietenheim. Die Ermittler suchen nun den Betrüger.

Hinweis der Polizei:

Um ältere Menschen vor Betrug zu schützen, müssen sie über die Maschen aufgeklärt werden, die die Betrüger anwenden. Die Polizei informiert deshalb ständig darüber. Außerdem sind Informationen zum Thema Betrug und wie sich davor schützen können unter: http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-im-namen-der-polizei/ zu finden.

Doch auch Angehörige können unterstützen. Sprechen Sie mit Ihren Eltern, Großeltern und sonstigen Verwandten und Freunden über die Methoden der Trickbetrüger!

Wenn Sie selbst angerufen werden:

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie jemand telefonisch oder in einer Textnachricht um Geld bittet. - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer oder Schreiber einer Nachricht wirklich ein Verwandter ist. Rufen Sie die Person an beziehungsweise zurück. - Übergeben und überweisen Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen oder Konten. - Seien sie kritisch und vorsichtig! - Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf oder eine Nachricht verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110! - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige.

Bei Fragen helfen Ihnen die im Opferschutz besonders geschulten Beamtinnen und Beamte Ihrer örtlichen Polizei gerne.

Andrea Wagner, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell