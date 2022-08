Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Bargeld aus Ladenkasse gestohlen

Raesfeld (ots)

Das Motto "Selbstbedienung" haben Unbekannte in Raesfeld kriminell ausgelegt. In einem Hofladen haben diese am Sonntag, 14.08.2022, in die Kasse gegriffen und Bargeld entwendet. Darüber hinaus ließen sie vier Marmeladengläser mitgehen. Zu den Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: ein etwa 25 bis 30 Jahre alter Mann, circa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß, Bart, dunkle Sonnenbrille, Kappe, lila Rucksack, sowie eine etwa 25 bis 30 Jahre alte Frau, korpulent, Sonnenbrille, Kappe, gelbes T-Shirt mit schwarzen Punkten. Abgespielt hat sich die Tat gegen 14.35 Uhr am Drögenkamp. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

