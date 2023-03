POL-PDNR: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - Kaffee war die Ursache

Bruchhausen (ots) - Am Donnerstagnachmittag meldete sich ein 50-jähriger Mann aus Unkel und teilte der Linzer Polizeiinspektion mit, er habe die AirPads seiner Tochter, welche in Bonn entwendet worden seien, in einem Haus in Bruchhausen orten können. Beamte der Linzer Polizeiinspektion begaben sich zur Überprüfung an das beschriebene Wohnhaus und wurden bei einem 14-jährigen Bewohner fündig. Der Jugendliche gab an, er habe die AirPads in Bad Honnef gefunden. Die ...

