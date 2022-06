Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Jugendliche werfen Scheiben an Schulgebäude ein (13.06.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Gleich zweimal haben Jugendliche an einer Schule auf der Wannenstraße Sachbeschädigungen begangen. Ein Hausmeister bemerkte, dass Unbekannte im Zeitraum zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, eine Fensterscheibe der Neckarschule eingeworfen hatten. Am Dienstagabend gegen 18 Uhr sah ein Passant eine Gruppe Jugendlicher mit Fahrrädern, die sich an einem Pavillon der Schule aufhielten. Als sich die Gruppe kurze Zeit später entfernte, waren am Pavillon zwei Scheiben beschädigt, die zuvor noch intakt waren. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt mehrere hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Gruppe der Jugendlichen geben können oder sonst Beobachtungen zu den Sachbeschädigungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

