Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall im Kreisverkehr

eine Person verletzt (14.06.2022)

Bräunlingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Dienstag gegen 16 Uhr auf einem Kreisverkehr der Dögginger Straße / Kreisstraße 5739. Eine 66-jährige Skoda Fahrerin bog von der Kirchstraße in den Kreisverkehr ein. Dabei stieß sie mit einem Hyundai einer 22-Jährigen zusammen, die sich bereits darin befand und in Richtung der Dögginger Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Autos, wobei sich die Frau im Hyundai Verletzungen zuzog. Sie kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Den Schaden an beiden Autos schätzte die Polizei auf insgesamt rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell