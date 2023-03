Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Auffahrunfall auf der B9 mit verletzter junger Frau und hohem Sachschaden

Speyer (ots)

Am 21.03.2023 gegen 07:15 Uhr fuhren ein 47-jähriger PKW-Fahrer und hinter ihm eine 23-jährige PKW-Fahrerin an der Anschlussstelle Speyer-West auf die B9 in Fahrtrichtung Germersheim auf und scherten in vorgenannter Reihenfolge vor dem LKW eines 54-jährigen, der die durchgehende Fahrbahn der B9 in Richtung Germersheim befuhr, in den Fließverkehr ein. Die 23-Jährige musste beim Einfädeln hinter dem 47-Jährigen plötzlich stark bremsen. Der 54-jährige LKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr deshalb auf das Heck der 23-Jährigen auf und schob deren PKW auf das Heck des 47-Jährigen. Im weiteren Verlauf kollidierte der PKW der 23-Jährigen mit der Leitplanke. Die 23-Jährige stieß während der Kollision mit dem Kopf gegen ihr Lenkrad und zog sich hierbei Verletzungen zu. Der Rettungsdienst verbrachte sie in ein Krankenhaus. Der 47-Jährige und der 54-Jährige blieben unverletzt. Am LKW des 54-Jährigen liefen Betriebsstoffe aus und es entstand an ihm ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Am PKW der 23-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro und am PKW des 47-Jährigen entstand ein Schaden an der Heckstoßstange sowie ein Platten eines Hinterreifens und dadurch eine Schadenshöhe von ca. 5.000 Euro. Die Polizei verständigte den Landesbetrieb Mobilität zwecks Fahrbahnsperrung sowie die Feuerwehr zwecks Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe. Die Richtungsfahrbahn Germersheim der B9 war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen 07:30 Uhr und 09:30 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell