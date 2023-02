Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike gestohlen

Schmalkalden (ots)

Unbekannte Diebe machten sich ein E-Bike, welche am Montag in der Zeit von 07:30 Uhr bis 09:00 Uhr an einem Treppengeländer in der Sandgasse in Schmalkalden abgestellt war, zu Eigen. Das Zweirad war mit einem Schloss gesichert, was die Langfinger jedoch von ihrem Beutezug nicht abbringen konnte. Es handelt sich um ein Pedelec der Marke Bergamont, Typ: E-Trailster Sport FMN in der Farbe lila. Der Beuteschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben bzw. Hinweise auf den Verbleib des gestohlenen Bikes geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Meininger Polizei (03693 591-0) zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell