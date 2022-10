Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bargeld aus Auto gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Rebenstraße

Tatzeit: 07.10.22, zwischen 14.30 Uhr und 15.15 Uhr

Am Freitagmachmittag wurde auf der Rebenstraße die Heckscheibe eines Pkws eingeschlagen und aus dem Kofferraum eine Kiste gestohlen, in der sich Bargeld befand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

