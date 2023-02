LPI-SHL: Betrunkene Radfahrerin

Meiningen (ots) - Richtig viel Glück hatten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Bielstein" in Meiningen in der Nacht zu Montag (27.02.2023). In einer Wohnung in der dritten Etage brach gegen 03:45 Uhr plötzlich und auf bislang nicht geklärte Ursache ein Feuer aus. Alle acht Bewohner des Hauses konnten sich ins Freie retten. Der Wohnungsinhaber erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und kam ins ...

