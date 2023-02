Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schaden an Fallrohr

Eisfeld (ots)

Ein Zeuge bemerkte am Sonntag in der Zeit von 17:45 Uhr bis 18:00 Uhr zwei Männer, die sich an einem Fallrohr, welches an einem Haus auf dem Marktplatz in Eisfeld angebracht war, zu schaffen machten. Sie beschädigten eine Rohrschelle und als sie den Zeugen bemerkten, machten sich die Unbekannten aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zu den beiden jungen Männern im scheinbaren Alter von 15 bis 20 Jahren geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

