Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Feuer verursacht enormen Schaden

Meiningen (ots)

Aus bislang nicht geklärter Ursache brach am Samstag kurz nach 00:30 Uhr ein Brand auf dem Freigelände eines Autohauses im Defertshäuser Weg in Meiningen. Auf unbekannte Weise geriet zunächst ein Carport in Brand und wenig später fielen auch mehrere Fahrzeuge den Flammen zum Opfer. Ein Sachschaden von ca. 250.000 Euro bis 300.000 Euro entstand. Ersten Erkenntnissen nach muss das Feuer vorsätzlich gelegt worden sein. Die Ermittlungen führt die Suhler Kriminalpolizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

