Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichen entwendet

Suhl (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag und Freitagvormittag entwendete ein/-e unbekannte/-r Täter/-in in Suhl das vordere und hintere Kennzeichen eines blauen Mazda 2. Der Pkw parkte im Tatzeitraum auf einem Parkplatz eines Wohnblocks, nördlich des Neuen Rathauses. Die polizeilichen Ermittlungen fokussieren sich nun auf den Diebstahl selbst sowie auf den Erkenntnisgewinn zur möglichen weiteren Verwendung der Kennzeichen. Wer etwas in diesen Zusammenhängen wahrgenommen hat, wird gebeten, sich an eine Polizeidienststelle in der Nähe zu wenden.

