LPI-SHL: Sprengung nicht geglückt

Dermbach (ots) - Ein bislang unbekannter Täter betrat am Donnerstag im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 14:50 Uhr ein in der Marktstraße in Dermbach befindliches "Selbstbedienungs-Solarium". Der Langfinger hebelte zwei Münzautomaten auf und entwendete ca. 500 Euro. Zudem verursachte er ca. 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Täter liegen bis dato nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, sich telefonisch unter der ...

