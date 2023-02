LPI-SHL: Betrunken gegen Baum gefahren - 3 Verletzte

Suhl (ots) - Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum vom 11.02.2023 bis 22.02.2023 einen Zigarettenautomaten in der Carl-Fiedler-Straße zusprengen. Der Versuch scheiterte. Jedoch entstanden Beschädigungen am Automaten. Hinweise nimmt die Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681 369-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

