Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brennendes Fahrzeug Hirschbach

Hildburghausen (ots)

Am 25.02.2023 gegen 16:00 Uhr bemerkte die Führerin eins Pkw Seat auf der Autobahn A73 auf Höhe der Abfahrt Friedberg, dass die Motorkontrollleuchte ihres Pkw aufleuchtete. SIe fuht bei der Anschlussstelle Friedberg von der A73 ab und dann weiter in Richtung Schleusingen. Kurz nach dem Ortseingang Hirschbach schaltete sich der Motor des Pkw ab und das Fahrzeug rollte auf dem Parkplatz vor dem Gasthof "Goldener Hirsch" aus. Hier bemerkte die Fahrzeugführerin sowie ihre Beifahrerin Rauch aus dem Bereich des Motors aufsteigen. Als sie die Motorhaube öffneten, brannte der Motor im unteren Bereich. Die augenblicklich alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass nur ein geringer Schaden im Bereich des Motors an dem Fahrzeug entstand. Fremde Sachen wurden nicht beschädigt.

