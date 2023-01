Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230117.2 Brunsbüttel: Geldbörse bei Einkauf entwendet

Brunsbüttel (ots)

Am Montag um 18 Uhr tätigte eine 44jährige Brunsbüttlerin ihre Einkäufe in einem Supermarkt an der Heisenbergstraße. Ihre Geldbörse verwahrte sie in ihrer linken Manteltasche. Beim Einkauf hielt sich eine Gruppe von drei Männern an den Verkaufsregalen auf, die sich sehr nah an die Kundin bewegten, als diese Ware aus den Regalen nahm. Im Kassenbereich bemerkte diese nun das Fehlen der Geldbörse mitsamt persönlicher Ausweispapiere, einer EC-Karte und einem mittleren zweistelligen Bargeldbetrag. Zwei der auffälligen Männer trugen schwarze Jogginghosen und Kapuzenpullover, der dritte eine dunkle Jeans, Brille und einen kurzen grauen Vollbart. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um erhöhte Aufmerksamkeit.

