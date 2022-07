Polizei Mettmann

POL-ME: 13-Jähriger beraubt - die Polizei ermittelt - Langenfeld - 2207102

Mettmann (ots)

Am frühen Mittwochabend (20. Juli 2022) raubte ein Duo auf der Solinger Straße in Langenfeld eine Umhängetasche der Marke "Luis Vuitton" eines 13-Jährigen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 18:10 Uhr befuhr ein 13-jähriger mit seinem Fahrrad die Solinger Straße in Richtung Richrather Straße. Unmittelbar hinter einer Imbissbude in Höhe der Haus-Nummer 40 traf er auf einer größere Gruppe, welche auf den dortigen Sitzbänken saß. Ein junger Mann sprach ihn an und forderte ihn auf, anzuhalten und seine mitgeführte Umhängetasche der Marke "Luis Vuitton" herauszugeben. Als der 13-Jährige die Herausgabe verneinte, blockierte der junge Mann gemeinsam mit einem Mittäter den Weg und bedrohte den Jungen.

Aus Angst vor einem körperlichen Übergriff händigte der 13-Jährige seine Umhängetasche aus. Der Räuber leerte den Inhalt aus und übergab ihn an den Jungen. Anschließend nahm er die Tasche an sich und ließ den Jungen sich von der Örtlichkeit entfernen.

Dieser informierte seinen Vater über das Raubgeschehen und erstattete anschließend folgerichtig Anzeige bei der Polizei. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen eines Raubdeliktes ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Das Duo kann folgendermaßen beschrieben werden:

1. Täter

- circa 20-25 Jahre alt - circa 170-180 cm groß - dickliche - kräftige Figur - längere dunkle Haare an den Seiten kurz rasiert - Drei-Tage-Bart - südländisches Erscheinungsbild - trug eine schwarze Basecap - bekleidet mit einem hellen T-Shirt und einer gräulich/schwarzen Jeanshose und "Nike 270" in Rot mit Luftsohle - hatte auf dem linken Handrücken Engelsflügel und eine Krone tätowiert und auf der Innenseite des rechten Handgelenks die Wörter "Mama" und "Papa" mit römischen Zahlen

2. Täter

- circa 20 Jahre alt - circa 180-185 cm groß - dicker als der erste Täter - braune, längere Haare die nach hinten gestylt waren - trug einen Stoppelbart - südländisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einem schwarzen Tank Top und weiße "Nike Air Force" - trug eine schwarze Umhängetasche von Tommy Hilfiger bei sich

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Langenfeld, Telefon 02173 / 288 6310, in Verbindung zu setzen.

