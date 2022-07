Polizei Mettmann

POL-ME: 66-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Velbert - 2207101

Mettmann (ots)

Ein 66-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am Mittwochabend (20. Juli 2022) in Velbert-Langenberg schwer verletzt und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen zum Unfallhergang sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13.10 Uhr war ein 66-jähriger Mann aus Mülheim an der Ruhr mit seinem Motorrad der Marke Yamaha auf der Bökenbuschstraße in Richtung Velbert-Langenberg unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 49-jährige Essenerin mit ihrem Audi Q3 zur gleichen Zeit von der Straße Kirschenknapp aus mit überhöhter Geschwindigkeit in den Einmündungsbereich ein. Sie beabsichtige nach links abzubiegen.

Um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu verhindern, leitete der Motorradfahrer eine Vollbremsung ein und stürzte. Durch den Sturz wurde er schwer verletzt. Aufgrund des notärztlichen Einsatzes kam auch ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle. Die Rettungskräfte brachten den Mann anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Die Bökenbuschstraße wurde für die Dauer des Einsatzes in beide Richtungen komplett gesperrt. Wie hoch der entstandene Sachschaden an der Yamaha ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. An dem Audi Q3 entstand kein Schaden.

Aufgrund widersprüchlicher Aussagen zum Unfallhergang bittet die Polizei in Velbert um Hinweise von möglicherweise unbeteiligten Zeugen: Wer hat den Unfall ebenfalls beobachtet und kann dazu Angaben machen? Die Wache in Velbert ist unter der Nummer 02051 946-6110 erreichbar.

