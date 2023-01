Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230117.1 Oldendorf: Einbrecher gehen leer aus

Oldendorf (ots)

Bei einem Einbruch in ein renovierungsbedürftiges Gebäude in Oldendorf sind Einbrecher leer ausgegangen. Vermutlich fanden sie in dem Haus nichts, was sie gebrauchen konnten.

Im Zeitraum von Ende November 2022 bis zum 16. Januar 2023 suchten Unbekannte ein nahezu leerstehendes Haus in der Straße Bohnberg auf. Um in das Innere zu gelangen, schlugen sie die Terrassentür ein und richteten damit einen Schaden in Höhe von etwa tausend Euro an. Beute machten die Eindringlinge nach Angaben des Geschädigten nicht.

Zeugen, die in dem benannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben, sollten sich mit der Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

