POL-IZ: 230116.4 Heide: Betrunkener Sachbeschädiger zieht Messer

Heide (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es in Heide zu insgesamt drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen. Die Täter richteten einige Schäden an und entwendeten in zwei Fällen Bargeld. Insgesamt verzeichnete die Polizeidirektion Itzehoe in der vergangenen Woche knapp zehn Einbruchstaten. Im Zeitraum von Freitagmorgen bis zum Sonntag, 17.30 Uhr, suchten Unbekannte ein Einfamilienhaus in der Österstraße auf. ...

