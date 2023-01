Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230116.1 Brunsbüttel: Feuer mit Gebäudeschaden

Brunsbüttel (ots)

Am Samstag kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Brand einer Garage an einem Einfamilienhaus in Brunsbüttel. Das Feuer begann nach derzeitigen Erkenntnissen im Bereich der Mülltonnen und griff dann auf die Garage über. Der Hauseigentümer und sein Nachbar konnten mit einem Gartenschlauch den Brand selbstständig ablöschen. Ursächlich waren ersten Ermittlungen zufolge kurz vorher abgebrannte Feuerwerkskörper, die in der Mülltonne entsorgt wurden, jedoch noch nicht vollständig erloschen waren. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei in Heide ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell