Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230113.2 Elmshorner: Streit zwischen Mitarbeitern einer Pizzeria löst Polizeieinsatz aus

Elmshorn (ots)

Am Donnerstag um 15:47Uhr eskalierte ein Streit zwischen einem 53jährigen und einem 28jährigen Mitarbeiter einer Pizzeria an der Straße Langelohe. Die zuerst verbale Auseinandersetzung steigerte sich hin zu körperlichen Angriffen mit Fäusten und Gegenständen in der Pizzafiliale. Beide Männer verletzten sich oberflächlich an Kopf und Oberkörper und wurden in umliegenden Krankenhäusern versorgt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell