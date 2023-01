Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230112.3 Brunsbüttel: Parkendes Fahrzeug beschädigt-Zeugen gesucht

Brunsbüttel (ots)

In der Zeit vom 5.Januar um 19 Uhr bis zum 6.Januar um 15:30 Uhr parkte ein Brunsbüttler seinen grauen Audi A6 in der Brandenburger Straße /Ecke Thüringer Weg. In dieser Zeit entstand am Fahrzeug ein Schaden in Form von Dellen und Kratzern neben dem linken Scheinwerfer im Frontbereich. Hinweise auf einen Verursacher hat die Polizei bisher noch nicht, sachdienliche Hinweise sind unter 04852-60240 erbeten.

