Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mit Bierflasche geworfen: Person verletzt

Pforzheim (ots)

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Südweststadt sind durch die Polizei aufgenommen worden, nachdem eine Person durch eine Bierflasche leicht verletzt und eine weitere Person geschlagen wurde.

Nachdem gegen 2 Uhr ein 54-jähriger Gast aufgefordert wurde, eine Gaststätte in der Jahnstraße zu verlassen, kam es außerhalb der Lokalität zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 54-Jährige traf auf der Jahnstraße einen bislang namentlich unbekannten Mann. Zwischen den beiden Männern und einer weiteren Person, die zuvor in der Gaststätte war, kam es auf der Jahnstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die beiden Männer schlugen auf die andere Person ein und verletzten sie leicht. Im weiteren Verlauf warf der Unbekannte eine Flasche. Diese traf eine aus der Gaststätte hinzugekommene Beschäftigte am Kopf und beschädigte im Anschluss noch eine Glasscheibe des Lokals. Die beiden Männer gingen nach der Tat flüchtig. Der 54-Jährige konnte im Rahmen der Fahndung durch Einsatzkräfte vorläufig festgenommen. Der Werfer der Bierflasche wurde nicht angetroffen. Er wird wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, etwa 168 Zentimeter groß, Vollbart und bekleidet unter anderem mit einem Hoodie und einer Mütze. Die beiden leicht verletzen Personen wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise, insbesondere auf den Flüchtigen mit dem Kapuzenpullover, werden unter der Telefonnummer 07231 186-3311 entgegengenommen.

Michael Wenz, Pressestelle

