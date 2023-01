POL-IZ: 230112.2 Itzehoe: Whatsapp-Betrüger suchen immer noch Kontakt

Itzehoe (ots) - Am Dienstag um 07:20 Uhr alarmierte ein Handwerker die Polizei zur Alten Landstraße in Itzehoe. Dort hatte er über Nacht seinen Transporter abgestellt in welchen eingebrochen wurde. Die bislang unbekannten Täter zerschlugen mittels eines Steines die hintere Scheibe der Ladetür und gelangten so in den Innenraum. Es wurden Werkzeuge im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages entwendet.Die Polizei hat ...

