Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230111.2 Albersdorf: Container aufgebrochen und Diesel abgezapft

Albersdorf (ots)

In der Zeit von Freitag um 13 Uhr bis Montag um 7 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu Containern im Dithmarsenpark am Exerzierplatz. Am eingezäunten Bereich wurde ein Zaunelement ausgehebelt und an vier Containern einer Firma für Kabelmontagen das Vorhängeschloss aufgebrochen. Hier entwendeten sie Baumaterialien und Werkzeug, eine genaue Auflistung liegt noch nicht vor. Aus einem auf dem Gelände befindlichen LKW zapften die Täter Diesel ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

