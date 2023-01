Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230111.1 Itzehoe: Diebstahl einer Geldbörse in einer Bäckerei

Itzehoe (ots)

Am Montag, gegen 10:00 Uhr entwendete ein Taschendieb in einer Bäckerei in der Breiten Straße die Geldbörse einer 81jährigen Frau aus Lägerdorf. In der Geldbörse befand sich der Ausweis, eine EC Karte sowie ein geringer zweistelliger Bargeldbetrag. Die Sperrung der EC Karte wurde durch die Geschädigte veranlasst, sodass ein größerer Schaden ausblieb. Verdächtige Beobachtungen konnte die Frau nicht machen. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, mit Wertsachen besonders sorgsam umzugehen und aufmerksam zu bleiben.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell