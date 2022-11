Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Pflegekräfte handeln vorbildlich und retten Bewohnerin

Mönchengladbach-Odenkirchen-Mitte, 27.11.2022, 22:27 Uhr, Manderscheider Straße (ots)

Am Sonntagabend kam es in einem Alten- und Pflegeheim an der Manderscheider Straße zu einem Brandereignis in einem Bewohnerzimmer. Alarmiert durch die interne Brandmeldeanlage wurden zwei Pflegekräfte des Nachtdienstes auf den Brand im Erdgeschoss des Gebäudes aufmerksam und suchten sofort das betroffene Zimmer auf. Hierin befand sich eine ältere Bewohnerin zu diesem Zeitpunkt in höchster Not, denn das Bett - in dem sie sich befand - brannte. Geistesgegenwärtig retteten die beiden Angestellten die Dame aus dem Zimmer und führten anschließend suffiziente Löschmaßnahmen durch. Parallel wurde über den Notruf 112 die Feuerwehr hinzualarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits unter Kontrolle und eine Verrauchung im Gebäude beschränkte sich auf das Bewohnerzimmer. Die Bewohnerin wurde sofort vom Rettungsdienst übernommen und notfallmedizinisch versorgt, während zwei Trupps Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen durchführten sowie eine Kontrolle mittels Wärmebildkamera initiierten.

Die Bewohnerin wurde mit Brandverletzungen in eine Klinik transportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Löschzug und ein Rettungswagen der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleitung: Brandoberinspektor Thomas Mandrossa

