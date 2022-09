Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Hund - Unfallverursacher flüchtig

Bitburg (ots)

Am 29.09.2022 gegen 09:00 Uhr kam es im Südring, Höhe der Ausfahrt zur Else-Kallmann-Straße in 54634 Bitburg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein entlaufener Hund überquerte die Fahrbahn, wurde von einem LKW erfasst und schwer verletzt. Der LKW führte sein Fahrt anschließend unerlaubt fort. Bei dem flüchtigen LKW handelt es sich vermutlich um ein weißes Fahrzeug. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg unter 06561 - 9685 - 0 in Verbindung zu setzen.

