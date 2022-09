POL-PDWIL: Illegale Ablagerung von Bauschutt

Liesenich (ots) - Am Freitag, 30.09.22, 08.20 Uhr, wurde auf einem Feldweg in der Gemarkung Liesenich ein Pkw mit einem sogenannten Ausfuhrkennzeichen kontrolliert. Bei dem 44-jährigen Fahrer aus Belgien konnte deutlich Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab eine AAK von 2,02 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Rückfragen bitte an: ...

