POL-PDWIL: Entsorgungsfahrzeug verliert Öl

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein (ots) - Den Enkeltrick am Telefon gibt es ja leider schon länger, nun versuchen es Betrüger in den vergangenen Tagen erneut über die neue "WhatsApp"-Variante. Sie geben sich überwiegend bei älteren Menschen als deren Kinder aus und wollen sie zu einer Geldüberweisung überreden. "Hallo Mama! Mein Handy ist kaputt. Ich müsste aber dringend was ...

