POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Daun (ots) - Am 28.09.2022 gegen 16:44 Uhr wurde die Polizeiinspektion Daun, sowie die Feuerwehr Daun über einen Wohnungsbrand im Bereich der Leopoldstraße in Daun informiert. Die Feuerwehren Daun, Darscheid und Daun-Waldkönigen gingen die Brandbekämpfung mit etwa 50 Feuerwehrkräften an, konnten ein nahezu vollständiges Ausbrennen der Wohnung aber nicht mehr verhindern. Die Wohnungsbesitzer konnten sich im Vorfeld bereits glücklicherweise aus dem Haus retten und ...

mehr