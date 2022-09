POL-PDWIL: gemeinschaftlicher Ladendiebstahl durch aufmerksame Mitarbeiter vereitelt

Gerolstein (ots) - Am 28.09.2022 zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz im Bereich der Aloys-Schneider-Straße in Gerolstein einen dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und ...

