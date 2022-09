POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Spangdahlem (ots) - In der Nacht des 29.09.2022 kam es gegen 02:25 Uhr zu einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Spangdahlem. Hierbei wurde der alleinige Bewohner des Anwesens verletzt. Aufgrund der Schwere der Verletzung musste dieser in ein Krankenhaus verbracht werden. An dem Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Der anliegende Straßenzug muss vorerst gesperrt werden, eine Umleitung ist eingerichtet. Eine ...

