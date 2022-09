Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand von Mülltonnen und Containern

Platten und Wittlich (ots)

Am Donnerstag, 29.09.2022, im Zeitraum von 03.30 Uhr bis 04.00 Uhr wurden zwei Brände von Mülltonnen und Containern gemeldet. Auf den Parkplätzen an der B50, oberhalb von Platten in Richtung Zeltingen-Rachtig, wurde der Inhalt von vier Metall-Mülltonnen angezündet. Auf dem Hinterhof der Berufsbildenden Schule in Wittlich wurde der Inhalt von drei Plastik-Containern angezündet. Die Container brannten vollständig ab. Tatzusammenhang ist anzunehmen. Die Feuerwehren Platten (10 Einsatzkräfte) und Wittlich (7 Einsatzkräfte) brachten die Brände schnell unter Kontrolle und konnten diese zügig löschen. Die Ermittlungen wurden durch die Polizei Wittlich aufgenommen. Zeugenhinweise werden an die Polizei Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell