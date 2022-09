Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Auseinandersetzung vor der Polizei geflüchtet

Iserlohn (ots)

Ein 48-jähriger Iserlohner befuhr mit seiner Mercedes C-200 am Dienstagabend, gegen 18:25 Uhr, nach Angaben von Zeugen mit überhöhter Geschwindigkeit die Von-der-Kuhlen-Straße. Ein 30-Jähriger, der an einer Bushaltestelle an der dortigen Realschule saß, forderte den Mann per Handzeichen auf das Tempo zu reduzieren. Der 48-jährige bremste daraufhin, setzte sein Fahrzeug zurück und stieg aus. Unvermittelt beleidigte er den Geschädigten und schlug ihm mit der Faust gegen den Kopf. Anschließend setzte er sich in sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Schwerter Straße weiter. Durch eine inzwischen alarmierte Besatzung eines Streifenwagens wurde der Mercedes im Bereich Schwerter Straße/Hagener Straße angetroffen. Nachdem die Beamten Anhaltezeichen gaben, beschleunigte der 48-Jährige unvermittelt und bog zunächst in die Bachstraße und anschließend in die Windhügelstraße ein. Dort verlor er kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Seat Arona und einen VW Golf, die am Fahrbahnrand geparkt standen. Er setzte seine Flucht in der Folge fort, bog allerdings nach kurzer Zeit in einen "Stich" auf der Windhügelstraße ein. Der 48-jährige stieg aus dem Fahrzeug und rannte los. Nach kurzer Verfolgung konnte er durch die Polizisten eingeholt und überwältigt werden. Wie sich herausstellte stand der Mann unter Alkoholeinfluss und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Sein Fahrzeug war zudem nicht mehr zugelassen. Auf der Polizeiwache wurde dem 48-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen beläuft sich zusammen auf ca. 8000EUR. Gegen den 48-Jährigen wird wegen einer Körperverletzung, Beleidigung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen einer Straftat nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz ermittelt. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell