POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Balve (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag die Reifen eines Mitsubishi Space Star zerstochen, der auf einem Parkplatz neben einem Mehrfamilienhaus Auf der Weiste geparkt stand. Die Täter nutzten dafür offenbar einen spitzen Gegenstand. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugenhinweise könnten unter 02375/2275 an den Bezirksdienst in Balve gegeben werden. (schl) Rückfragen bitte an: ...

