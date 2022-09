POL-MK: Reifen von Mitsubishi zerstochen

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte setzten am Montagabend, gegen 22:30 Uhr einen Papiercontainer in der Straße Hohe Steinert in Brand. Durch die Feuerwehr wurde der Brand nachfolgend gelöscht. Am Container entstand ein Sachschaden von ca. 300EUR. In derselben Nacht brannten, gegen 01:00 Uhr, drei weitere Papiercontainer in der Straße Im Wiesenthal. Durch die Flammen ...

