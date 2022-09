Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Container angezündet/Taschendiebstahl in Bekleidungsgeschäft

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte setzten am Montagabend, gegen 22:30 Uhr einen Papiercontainer in der Straße Hohe Steinert in Brand. Durch die Feuerwehr wurde der Brand nachfolgend gelöscht. Am Container entstand ein Sachschaden von ca. 300EUR.

In derselben Nacht brannten, gegen 01:00 Uhr, drei weitere Papiercontainer in der Straße Im Wiesenthal. Durch die Flammen wurden zudem ein Altkleidercontainer, ein Zaun sowie eine Hecke beschädigt. Durch die Feuerwehr wurde auch hier der Brand gelöscht. Die Schadenssumme beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe der Container beobachtet haben. Hinweise können unter 02351/9099-0 an die Polizeiwache Lüdenscheid gegeben werden. (schl)

Während des Einkaufens in einem Bekleidungsgeschäft im Stern-Center stahl ein unbekannter Täter einer 59-jährigen Lüdenscheiderin am Montagnachmittag, gegen 16:45, offenbar die Geldbörse. Die Geschädigte stellte zunächst einen offenen Reißverschluss an ihrer Tasche fest. Ein Blick ins Innenleben brachte dann die bittere Erkenntnis: Das Portemonnaie mitsamt Inhalt fehlte. Die 59-Jährige hatte vom Diebstahl nichts bemerkt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell